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Общество31 декабря 2021 4:50

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Новым годом и оценил 2021 как плодотворный

Новогоднее поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
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Алексей Текслер записал видеообращение.

Алексей Текслер записал видеообращение.

До Нового года остались считанные часы, и первым с приближающимся праздником южноуральцев поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Новогоднее обращение, как и в прошлом году, записали на фоне украшенных елочек.

— «Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым годом! Это самый любимый и добрый праздник. В каждой семье, в каждом доме зажигается свой новогодний огонек. Собираются близкие и друзья, звучат теплые поздравления.

В эти праздничные дни я хочу сказать спасибо всем жителям нашей области. Мы достойно прошли непростой, но плодотворный 2021 год. Вместе боролись с пандемией, восстанавливали экономику, строили дома и социальные объекты, современные скверы, парки и набережные в наших городах и поселках. С поддержкой всей области наши земляки добивались ярких успехов в спорте, науке, искусстве, претворяли в жизнь социально значимые проекты. И сейчас нам важно взять с собой в новый 2022 год все самые лучшие традиции и достижения года прошедшего — сплоченность, взаимовыручку, уверенность в собственных силах и будущем нашей области. Пусть Новый год войдет в каждый дом с миром, радостью и добрыми переменами. Будьте здоровы и счастливы!»

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