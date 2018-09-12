2018-09-12T12:46:28+03:00
Общество

В Челябинской области берег заповедного озера закатали в асфальт

Общественники несколько месяцев пытаются остановить стройку
Ольга АНТОНОВА
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Берег заповедного озера превратился в дорогу. Фото: группа «Свободный Миасc» vc.comБерег заповедного озера превратился в дорогу. Фото: группа «Свободный Миасc» vc.com
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Первый раз сигнал SOS прозвучал летом. В июне экоактвисты сообщили, что берег заповедного озера Тургояк закатывают в асфальт, что замурованы корни реликтовых сосен, что здесь будет дорога.

Стройку на полуострове Тещин язык приостановила областная природоохранная прокуратура после жалобы экоактивистов. Проверка выяснила, что ООО «Золотой пляж» действительно строит дорогу.

— Владельцы клуба изменили берег озера, нарушили рельеф в акватории водоема, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» активист общественного движения «Гражданский патруль» Анна Сизова.

Активисты недовольны реакцией министерства экологии. В ведомстве им летом заявили, что благоустройство территории «Золотого пляжа» соответствует проекту, что есть разрешение госэкспертизы.

Однако, проверка выяснила, что стройка шла за пределами отеля. А техника работала в границах водоохраной зон памятника областного природы. И разрешений на стройку нет.

Сейчас минэкологии оценивает ущерб, нанесенный Тургояку. Возбуждено административное дело. Дирекция курорта должна устранить все нарушения.

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