Борис Дубровский поздравят конструктора ракет с юбилеем

14 Сент. 07:24 2018-09-14T07:24:01+03:00

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Уникальные разработки ракетных комплексов, составивших оборонную мощь нашей страны, принадлежат генеральному директору и генеральному конструктору Государственного ракетного центра имени Макеева Владимиру Дегтярю. 13 сентября ему исполнилось 70 лет. Комплекс расположен в Миассе. Губернатор Челябинской области выразил свои теплые поже

С юбилеем выдающегося инженера поздравил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

«Плодом организаторских усилий Владимира Дегтяря, исследовательского таланта, конструкторской смелости стали многочисленные разработки ракетных комплексов, которые составляют основу морских стратегических ядерных сил России. Южноуральцы ценят и уважают в вас не только выдающегося ученого, но и ответственного руководителя. Вы уделяете большое внимание социальной политике предприятия, неравнодушны к вопросам общественно-экономического развития города Миасса. Выполняя задачи стратегической важности, никогда не забываете, что главная ценность и смысл всей государственной деятельности — это благополучие людей, достойная и счастливая жизнь южноуральцев, россиян», — написал губернатор в поздравительном адресе.

Глава региона пожелал юбиляру новых профессиональных успехов, радостных событий, крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.