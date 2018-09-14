В Челябинской области валят лес вопреки протестам жителей

14 Сент. 09:29 2018-09-14T09:29:40+03:00

Лесорубы уничтожают зеленый массив в черте Аши. Люди в ужасе. Фото: группа "Фототеатр Аша" vc.com

В Аше завизжали пилы в заповедном для горожан Широком Долу

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С экологией в маленькой Аше не все ладно: воздух отравляет химзавод, металлургический комбинат. А природа вокруг — что тебе в Швейцарии: горы, хвойные леса, поля. Видимо, власти посчитали, что леса вокруг Аши многовато. И отдали зеленый кусов под лесозаготовку.

К ужасу ашинцев пилы завизжали в любимом горожанами месте — Широком Долу. Ашинцы просят помощи у правозащитников.

— Арендатор лесного участка вывозит с территории заповедного для ашинцев места древесину, по их словам, в промышленных объемах. Широкий Дол дорог жителям Аши. Это лесной массив, окруженный горами с горным ручьем, как заповедник, только не официальный. И появление здесь — вызов всему городу, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» активист движения «Гражданский патруль» Валерий Кочергин.

По сообщению специалистов местного лесничества, работы идут по проекту освоения лесов, утвержденном региональным управлением лесоохраны. Арендатор рубит старые деревья. Но жители фиксируют на камеры своих телефонов участки сплошной рубки.

Активисты «Гражданского патруля» обратились в природоохранную прокуратру Челябинской области с обращением проверить законность вырубки и выдачи разрешения арендаторам участка.

Ашинцы утверждают, что лес валят сплошняком. Люди собирают фотофакты и требуют запретить вырубку. Фото: Аша | VКурce vc.com

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