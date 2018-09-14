Житель Магнитогорска организовал полезные уроки для детей, где учит их мастерить мебель и чинить сантехнику

14 Сент. 11:18 2018-09-17T16:37:02+03:00

Школьники с удовольствием ходят на такой необычный урок труда. Фото: Дмитрий Казаков.

Он уверен, такие знания пригодятся школьникам в жизни

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«Прикладную науку» домашнего ремонта постигают воспитанники школы-интерната «Семья» в Магнитогорске. Они учатся пилить ламинат, собирать люстры, вкручивать саморезы, резать профиль, мастерить мебель и другим полезностям. Ходят на занятия с удовольствием, говорят, в быту пригодится. Если дома что-то сломается, не надо звать специалиста, все сделают своими руками и бесплатно. Причем дело спорится не только в руках парней, но и девушек.

Удивительно, но на занятиях много девчонок. Фото: Дмитрий Казаков.

Премудростям ремонта школьников обучает Дмитрий Казаков. Он инженер-электроник, заместитель председателя «Союза молодых металлургов» и сам отец.

— У меня самого растет сын, а со школьных лет помнится неприменимость того что преподают на уроках труда в реальной жизни. Так возникла идея давать детям и подросткам те навыки, которые требуются в быту, — говорит Дмитрий.

Ребята учатся чинить сантехнику. Фото: Дмитрий Казаков.

Он создал проект «Мастерская успеха» и получил на него грант федерального агенства «Росмолодежь» в 100 тысяч рублей. Деньги пошли на покупку оборудования и расходные материалы.

Школьников обучает целая команда рукастых педагогов. Все они профи в своих областях, работают на разных предприятиях.

— Мы проводим занятия по монтажу гипсокартона, штукатурным работам, электрике, сантехнике, регулировке окон, сборки мебели и укладки напольных покрытий, — рассказывает автор проекта Дмитрий Казаков.

На своей проект «Мастерская успеха» Дмитрий получил президентский грант. Фото: Дмитрий Казаков.

Ученикам команды по 14-18 лет, скоро они выйдут из школы-интерната. Знания, которые им дают в «Мастерской успеха» очень помогут в самостоятельной жизни.

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