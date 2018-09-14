«ЖКХ-искусство»: в Челябинске пеньки от спиленных деревьев «украшают» пластиковыми бутылками и пробками
Пеньки с цветами из пластиковых бутылок «красуются» на одной из городской улиц. За ними железный забор, закрывающий стройку. Картина даже жуткая. Срубили деревья ради застройки, потом еще и изуродовали. Снимками пней поделились активисты движения «Гражданский патруль».
— ЖКХ-искусство добралось до городских улиц, — пишут общественники.
Челябинцы не оценили «дизайнерскую задумку».
— Сатанинский культ какой-то, а не искусство, — считает местный житель Дмитрий.
— Лебеди из шин по сравнению с этим просто высокое искусство, — написала Виктория.
Выглядит как издевательство. Фото: Гражданский патруль.
Горожане замечают, такие «шедевры» в городе появились уже давненько и в разных районах. Фантазия пробками и горлышками от бутылок не ограничивается.
— У нас в садике в Ленинском районе еще сверху тазик кладут и под мухомор красят, — говорит местная жительница Ирина.
Лебеди из шин по сравнению с этим просто высокое искусство. Фото: Гражданский патруль.
Понятно, что кто-то хочет сделать как лучше, дать «вторую жизнь» срубленным деревьям, но выходит что-то пока не очень. Лучше бы вообще не трогали деревья, тогда бы и декорировать пеньки не пришлось.
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