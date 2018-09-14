Почти пять тысяч жителей Челябинской области вошли в мировой реестр доноров костного мозга

14 Сент. 12:25 2018-09-14T12:25:26+03:00

Любой из нас может спасти чью-то жизнь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А 25 человек уже спасли жизнь безнадежным пациентам

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В субботу, 15 сентября, во всем мире отмечается День донора костного мозга. Празднику всего три года, но на Южном Урале его собирабтся отмечать 4624 человека. Это люди, которые прошли необходимое обследование и попали в регистр потенциальных доноров, сообщает пресс-служба областного минздрава.

— Среди этих людей 25 человек уже поделились своими стволовыми клетками с тяжело больными пациентами, которым делали пересадку костного мозга в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге, — говорит заведующая отделом молекулярно-биологической диагностики Челябинской областной станции переливания крови Татьяна Суслова.

Подбор донора костного мозга довольно сложный процесс. Должны совпасть многие показатели двух организмов. Зато стать донором крови сегодня может практически каждый.

Сдать кровь в субботу, 15 сентября, можно по адресам:

— Челябинск, ул. Воровского, 68, Челябинская областная станция переливания крови, с 8.00 до 12.00 (нужны доноров разных групп, кроме IV положительного резус-фактора);

— Магнитогорск, ул. К.Маркса, 160, с 8.15 до 11.00 (нужны доноры всех групп крови, кроме II и IV положительных).

При себе обязательно иметь паспорт.

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