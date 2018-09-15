Следствие идет в школу: в Челябинской области ребенок получил травму на уроке физкультуры

15 Сент. 10:19 2018-09-15T10:20:16+03:00

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Первая неделя учебы принесла неприятности. ЧП произошло в одной из озерских школ: 5 сентября на уроке физкультуры11-летний ученик получил травму. Ребята прыгали в длину на стадионе. По предварительным данным, мальчишка упал, не успел отбежать, и следующий прыгун приземлился прямо на него.

Почему учитель не контролировал ситуацию? Были ли дети предоставлены сами себе на уроке? Все обстоятельства будут установлены во время проверки. Тогда и дадут оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасность детей на учебных занятиях, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

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