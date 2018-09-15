Южноуральцев зовут пройти квест на медвежьей тропе
Что будет, если соединить потрясающую природу Южного Урала с увлекательной игрой? Путешествие-приключение, много красивых фотоснимков и еще больше впечатлений! Эко-тропа на хребет Зюраткуль — самый популярный маршрут Национального парка. И его решили сделать еще интереснее с помощью квеста-бродилки «Тайны медвежьей тропы».
По задумке авторов подниматься к вершине нужно будет, останавливаясь на отмеченных участках и выполняя необычные задания. Участникам выдадут фирменные блокноты-путеводители для заметок. Показав заполненный блокнот, можно еще и получить подарок.
Квест универсален и не имеет возрастных ограничений, сообщает пресс-служба Национального парка «Зюраткуль». Приобрести блокнот-путеводитель можно в музее НП «Зюраткуль» (Сатка, ул. Комсомольская 13) за 200 руб.
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