2018-09-15T11:14:19+03:00
Общество

Южноуральцев зовут пройти квест на медвежьей тропе

Самый популярный маршрут Национального парка Зюраткуль стал еще интереснее
Ирина КАРЕЛИНА
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Путеводитель для квеста «Тайны медвежьей тропы». Фото: пресс-служба Национального парка «Зюраткуль».Путеводитель для квеста «Тайны медвежьей тропы». Фото: пресс-служба Национального парка «Зюраткуль».
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Что будет, если соединить потрясающую природу Южного Урала с увлекательной игрой? Путешествие-приключение, много красивых фотоснимков и еще больше впечатлений! Эко-тропа на хребет Зюраткуль — самый популярный маршрут Национального парка. И его решили сделать еще интереснее с помощью квеста-бродилки «Тайны медвежьей тропы».

По задумке авторов подниматься к вершине нужно будет, останавливаясь на отмеченных участках и выполняя необычные задания. Участникам выдадут фирменные блокноты-путеводители для заметок. Показав заполненный блокнот, можно еще и получить подарок.

Квест универсален и не имеет возрастных ограничений, сообщает пресс-служба Национального парка «Зюраткуль». Приобрести блокнот-путеводитель можно в музее НП «Зюраткуль» (Сатка, ул. Комсомольская 13) за 200 руб.

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