В Челябинской области легковушка протаранила легковой пассажирский автобус
Авария произошла на Красногорском переезде между Челябинском и Южноуральском. «Форд Фокус» на большой скорости врезался при обгоне врезался в пассажирский автобус. На автобусе большая вмятина, у легковой машины полностью снесен перед.
Информации о пострадавших нет. Но, по свидетельству очевидцев, с большой вероятность можно говорить о том, что сидевшие в автомобили все-таки пострадали. Возможно, даже погибли. Автобус, судя по удару, тоже хорошо тряхнуло.
Пробка очень большая. Фото: сообщество "Регион-74".
На данный момент в ГИБДД аварию не комментируют.
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