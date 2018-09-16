2018-09-16T17:43:30+03:00
Происшествия

В Челябинской области легковушка протаранила легковой пассажирский автобус

В сторону Увельского района большая пробка
Ольга АНТОНОВА
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Фото: сообщество "Регион-74" в социальных сетях.Фото: сообщество "Регион-74" в социальных сетях.
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Авария произошла на Красногорском переезде между Челябинском и Южноуральском. «Форд Фокус» на большой скорости врезался при обгоне врезался в пассажирский автобус. На автобусе большая вмятина, у легковой машины полностью снесен перед.

Информации о пострадавших нет. Но, по свидетельству очевидцев, с большой вероятность можно говорить о том, что сидевшие в автомобили все-таки пострадали. Возможно, даже погибли. Автобус, судя по удару, тоже хорошо тряхнуло.

Пробка очень большая. Фото: сообщество "Регион-74".

Пробка очень большая. Фото: сообщество "Регион-74".

На данный момент в ГИБДД аварию не комментируют.

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