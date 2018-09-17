На юге Челябинской области урожай зерна почти собран

17 Сент. 14:02 2018-09-17T14:02:51+03:00

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Для хлеборобов хозяйств на юге Челябинской области началась золотая осень: урожай практически собран. Цифры говорят сами за себя: в районе к 14 сентября уже обмолочено 105 тыс г зерновых и зернобобовых. Уже собрано 110 тыс т зерна, а всего планируется собрать 180 тыс т.

На уборку урожая, точно в срок и с минимальными потерями, сработали ресурсы, задействованные при поддержке губернатора Бориса Дубровского и правительства Челябинской области.

— Брединский район — лидер по темпам уборки. Каждый шестой гектар убранной площади зерновых культур из Брединского района. В среднем по области сегодня обмолочено 43% зерновых, а в Брединском районе — 65%, — говорит министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

Кстати, основные уборочные работы в области завершатся до конца первой декады октября.

Оперативности способствует обновление техники — ежегодно субсидирование на эти цели составляет 200 млн руб, и запас топлива, поддержанный субсидиями.