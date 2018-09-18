На берегу заповедного Тургояка нашли свалку бытового мусора

18 Сент. 07:20 2018-09-18T07:21:11+03:00

Гора пакетов и бутылок выросла за одно лето с легкой руки туристов

Изменить размер текста: A A

Общественная организация «Гражданский патруль» бьет тревогу. На берегу памятника природы — озера Тургояк — образовалась настоящая свалка из мусора. Ее нашли на месте бывшего кемпинга с ароматным названием «Черника».

По словам природолюбов, в этом году чиновники не продлили договор на аренду берега с бизнесменами. Однако автотуристы отдыхали здесь, уже стихийно. В итоге мусор, оставленный среди деревьев, никто не вывозил.

— В прошлом году местные жители собрали и вывезли отсюда почти 300 мешков мусора. Развешали таблички, напоминающие о культуре отдыха. Но ситуация не меняется. Считаем, это недоработка министерства экологии. Ведомство разрешило проезд в охранной зоне памятника природы, теперь здесь есть дороги, но не организовало сбор отходов и очистку территорий после отдыхающих, — говорит активист общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Анна Сизова.

Чтобы защитить озеро от таких свалок, «Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.