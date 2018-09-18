2018-09-18T07:21:11+03:00
Общество

На берегу заповедного Тургояка нашли свалку бытового мусора

Гора пакетов и бутылок выросла за одно лето с легкой руки туристов
Лидия ПЕСКОВА
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Фото: "Гражданский патруль".Фото: "Гражданский патруль".
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Общественная организация «Гражданский патруль» бьет тревогу. На берегу памятника природы — озера Тургояк — образовалась настоящая свалка из мусора. Ее нашли на месте бывшего кемпинга с ароматным названием «Черника».

По словам природолюбов, в этом году чиновники не продлили договор на аренду берега с бизнесменами. Однако автотуристы отдыхали здесь, уже стихийно. В итоге мусор, оставленный среди деревьев, никто не вывозил.

— В прошлом году местные жители собрали и вывезли отсюда почти 300 мешков мусора. Развешали таблички, напоминающие о культуре отдыха. Но ситуация не меняется. Считаем, это недоработка министерства экологии. Ведомство разрешило проезд в охранной зоне памятника природы, теперь здесь есть дороги, но не организовало сбор отходов и очистку территорий после отдыхающих, — говорит активист общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Анна Сизова.

Чтобы защитить озеро от таких свалок, «Гражданский патруль» обратился с жалобой в прокуратуру.

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