2018-09-18T10:20:55+03:00
Общество

Евгений Тефтелев скинулся на раскрашивание трансформаторной будки в Челябинске

«Комсомолка» узнавала, не мэр ли пожертвовал сумму на проект челябинского урбаниста
Ольга АНТОНОВА
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Среди фамилий жертвователей есть и полный тезка челябинского градоначальника. Фото: Лев Владов.Среди фамилий жертвователей есть и полный тезка челябинского градоначальника. Фото: Лев Владов.
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На остановке «Улица Рылеева» энтузиасты движения «Челябинский урбанист» раскрасили ржавый металлический ящик. Есть в нашем городе такой светлый проект: на пожертвования художники преображают уличные трансформаторные шкафы, расписывая их веселыми и яркими картинками. Средняя стоимость работы — 8 тыс руб. Для многих горожан поиск новых расписных уличных шкафов превратился в настоящий квест.

На трансформаторный ящик на остановке «Улица Рылеева» скинулся, в том числе, некто Евгений Тефтелев. Скрин с фамилиями жертвователей опубликовал урбанист Лев Владов. Тефтелев внес 300 рублей. Уж не глава ли это Челябинска?

— Нет, это однофамилец Евгения Николаевича, — ответил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь главы города Владимир Сафонов.

Что ж, мэра в списках жертвователей нет. Однако, мы знаем, что к деятельности урбаниста Льва Владова градоначальник относится уважительно, реагирует на критику. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Челябинск» 95,3 FM Евгений Тефтелев пригласил активиста войти в общественный совет при городском Комитете по градостроительству и архитектуре.

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