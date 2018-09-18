2018-09-18T17:50:23+03:00
Общество

В Челябинской области мужчина свел счеты с жизнью из-за долгов по алиментам

Свой замысел он вынашивал долго
Лидия ПЕСКОВА
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Нет ли в гибели молодого мужчины криминального следа, проверит следственный комитет.Нет ли в гибели молодого мужчины криминального следа, проверит следственный комитет.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Во вторник, 17 сентября, в одном из частных дворов Верхнего Уфалея близкие обнаружили тело 31-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета России по Челябинской области.

— По предварительным данным, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, причинил себе смертельные травмы. Со слов родственников, ранее он предпринимал попытки покончить с собой из-за задолженности по выплате алиментов, — уточняют в пресс-службе.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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