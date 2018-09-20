В Челябинской области в парикмахерской предлагают услуги шамана
И подстригут, и про будущее расскажут. Так работает одна цирюльня в Миассе. Не будем указывать ее название. Неизвестно, насколько законна такая деятельность.
— Ходил в парикмахерскую на проспекте Октября и очень был удивлен, что там есть услуги шамана. Да, да, там сидит бабка, которая проводит какие-то шаманские обряды. Но больше удивило, что к ней была очередь. Неужели люди верят в это? — написал местный житель Александр.
Вероятно, ведунья-предпринимательница арендует помещение вместе с парикмахерами. Проходимость-то хорошая.
— Да уж. Пришли на стрижку — оказались в кресле у шамана, — комментирует Надежда Юлдашева.
— Хорошо еще, что не в банке или поликлинике, — заметила Оксана Углова.
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