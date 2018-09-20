Стая диких собак держит в страхе небольшой городок в Челябинской области
На агрессивную стаю собак жалуются жители Аши, сообщают активисты общественного движения «Гражданский патруль».
— В районе дома № 32 на улице Озимина стая собак живет второй месяц. Ночью слышен постоянный лай, визг. Детей на улицу страшно выпустить! Недавно вечером знакомый с ребенком шел домой — за ними ринулась собака, а потом и вся стая. Взрослый аж обомлел, только и успел толкнуть в кусты ребенка, — рассказывает местный житель.
На улице Кирова агрессивные псы облюбовали детскую площадку и не пускают туда малышей.
Люди неоднократно сообщали об этом в администрацию города, но пока толку мало.
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