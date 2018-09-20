Покупка дорогой квартиры довела депутата из Челябинской области до суда

20 Сент. 19:41 2018-09-20T19:41:08+03:00

Стоимость квадратных метров на 755 тысяч превысила годовой доход семьи за три года

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Во время проверки деклараций чиновников о доходах прокуратура и ФСБ нашли серьезные несостыковки в документах чиновника из закрытого города Снежинск, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

— Установлено, что в апреле 2015 года супруга депутата купила и лично оплатила квартиру в Екатеринбурге стоимостью свыше 3,4 млн рублей. Однако стоимость квартиры на 755 тысяч рублей выше суммарного дохода супругов за последние три года, предшествовавшие регистрации права собственности, — замечают в пресс-службе.

Прокурор города подал иск о взыскании с депутата и его супруги в солидарном порядке 755 тысяч 225 рублей и 37 копеек. Это разница между стоимостью квартиры и реальными доходами семьи.

Снежинский городской суд удовлетворил иск в полном объеме. Деньги взысканы в доход Российской Федерации.

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