2018-09-22T13:28:03+03:00
Происшествия

В Челябинске задержали кредитного афериста

Мужчина жил на деньги, которые брали для него местные пьяницы
Лидия ПЕСКОВА
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Преступные похождения остановили силовики.Преступные похождения остановили силовики.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Челябинске задержали 23-летнего мужчину, которого подозревают в мошеничестве в сфере кредитования, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

Молодой человек выбрал простой путь наживы. Он уговаривал ассоциальные элементы оформить кредит на различную технику, обещая, что будет гасить его сам. А потом продавал перепродавал дорогие вещи, брал наличные и про кредиты «забывал». Никаких обязательств перед банками или обманутыми людьми он нести не собирался.

На данный момент мужчину подозревают в трех эпизодах обмана. Не исключено, что их больше. Сумма ущерба превысила 250 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело. Аферист под домашним арестом. Ему грозят четыре года лишения свободы.

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