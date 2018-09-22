2018-09-22T21:33:02+03:00
Общество

В центре Челябинска легковушка по крышу провалилась в открытую теплотрассу

Водитель в реанимации
Лидия ПЕСКОВА
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Иномарка практически полностью скрылась в яме.Иномарка практически полностью скрылась в яме.Фото: Сергей УФИМЦЕВ
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Несчастный случай произошел поздно вечером, 22 сентября, в районе Теплотеха, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Водитель легковушки по каким-то причинам проигнорировал ограждение, стоящее у раскопанной теплотрассы, и полностью повалился в открытую ямы.

По словам очевидцев, мужчину на «скорой» увезли а реанимацию.

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