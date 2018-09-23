2018-09-23T12:05:45+03:00
Общество

«День жизни котенка взамен пачки сигарет»: в Челябинске приют животных просит помощи

Пост ветврача Карена Даллакяна в «День стольника» собирает лайки
Любовь СЛАВИНА
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Коза по кличке Клеопатра и ее друг кот по кличке Цезарь в приюте для диких животных Карена Даллакяна `Спаси меня`.Коза по кличке Клеопатра и ее друг кот по кличке Цезарь в приюте для диких животных Карена Даллакяна `Спаси меня`.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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У зоозащитников есть неофициальная дата — День стольника. В этот день они объявляют сбор помощи для своих приютов. И просят неравнодушных пожертвовать хотя бы 100 рублей. Обычно такой день проходит в каждый третий выходной месяца. А вообще, каждый сам вправе назначить дату сбора. Также, как каждый вправе сам решить, сколько и кому жертвовать.

На днях в соцсетях появился пост известного челябинского ветеринара Карена Даллакяна:

— Сегодня — День стольника. Все, кому не безразлична тяжелая судьба животных и птиц, могут пожертвовать 100 рублей на первостепенные нужды приюта. Это замечательная акция которая объединяет дотзывчивых людей в одну большую АРМИЮ ДОБРА. Именно благодаря этой акция, наши животные могут жить. Дорого ли стоит жизнь? Всего 100 рублей.

100 рублей это день жизни! Целых 24 часа жизни в обмен на пачку сигарет, чашку кофе или бутылку газировки. Каждый помочь и «купить» 1 день жизни для хвостатого друга!

Горожане тут же под постом оставляют отклики, пишут суммы своих переводов, благодарят доктора, который спас сотни жизней братьев наших меньших.

Реквизиты приюта «Спаси меня»

ЯК 41001498849179

Карта СБ 4276 7200 1244 4370 (тел. 89525100008)

Пей-пал: dallakyan_vacha@mail.ru

Для организаций:

Наши банковские реквизиты:

Фонд зоозащиты «Спаси меня»

ИНН 7447040800 КПП 744701001

Р/с 40703810124120000313

ФИЛИАЛ ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбург г. Екатеринбург

БИК 046577446

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