«День жизни котенка взамен пачки сигарет»: в Челябинске приют животных просит помощи

23 Сент. 12:05 2018-09-23T12:05:45+03:00

Коза по кличке Клеопатра и ее друг кот по кличке Цезарь в приюте для диких животных Карена Даллакяна `Спаси меня`. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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У зоозащитников есть неофициальная дата — День стольника. В этот день они объявляют сбор помощи для своих приютов. И просят неравнодушных пожертвовать хотя бы 100 рублей. Обычно такой день проходит в каждый третий выходной месяца. А вообще, каждый сам вправе назначить дату сбора. Также, как каждый вправе сам решить, сколько и кому жертвовать.

На днях в соцсетях появился пост известного челябинского ветеринара Карена Даллакяна:

— Сегодня — День стольника. Все, кому не безразлична тяжелая судьба животных и птиц, могут пожертвовать 100 рублей на первостепенные нужды приюта. Это замечательная акция которая объединяет дотзывчивых людей в одну большую АРМИЮ ДОБРА. Именно благодаря этой акция, наши животные могут жить. Дорого ли стоит жизнь? Всего 100 рублей.

100 рублей это день жизни! Целых 24 часа жизни в обмен на пачку сигарет, чашку кофе или бутылку газировки. Каждый помочь и «купить» 1 день жизни для хвостатого друга!

Горожане тут же под постом оставляют отклики, пишут суммы своих переводов, благодарят доктора, который спас сотни жизней братьев наших меньших.

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