«Сидел на корточках у павильона»: в Челябинске грабителей ларька поймали с поличным из-за стоящего на шухере

24 Сент. 07:47 2018-09-24T07:49:45+03:00

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В три часа ночи экипаж росгвардейцев заметил у продуктового киоска на улице Горького подозрительного типа — он сидел на корточках и озирался по сторонам. Заметив патруль, соскочил и кинулся бежать. Но скрыться ему не удалось — поймали.

Оказалось, этот тип сидел на шухере, пока его приятель тащил из магазина продукты. Вора поймали на месте с полной сумкой. Грабителей задержали и увезли в отдел.

— Оба задержанных ранее неоднократно судимые, одному 41 год, другому — 36 лет. Они взломали дверь, проникли в павильон и похитители оттуда продукты. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до пяти лет, — рассказали в пресс-службе Росгвардии Челябинска.

Сумма ущерба сейчас устанавливается.

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