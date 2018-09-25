В Челябинске умная техника видит все синтетические наркотики в крови наркоманов

25 Сент. 05:43 2018-09-25T05:43:55+03:00

Смертность от страшной химии сократилась в регионе в три раза

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Хромотомасс-спектрометр обошелся бюджету Челябинской области в 50 млн руб. Эта чувствительная техника позволяет эффективно выявлять и идентифицировать содержание синтетических наркотиков у наркопотребителей. Закупить сложное оборудование распорядился губернатор Борис Дубровский.

На заседании антинаркотической комиссии региона обсуждали меры борьбы с распространением «синтетика» на Южном Урале.

Новая техника — два газовых и жидкостный хроматомасс-спектрометр для лабораторий Челябинска, Магнитогорска и Миасса - распознают в крови наркозависимых "химию". Оборудование установлено, настроено и введено в эксплуатацию, лаборанты прошли спецподготовку. Приборы позволяют предотвратить уход наркопотребителей и наркоторговцев от ответственности.

Смертность от отравлений наркотиками за год сократилась в 3 раза.

— Усилена работа правоохранительных органов по пресечению преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотиков. Изъяты дксятки кг концентрата. Усилен мониторинг за интернетом. Улучшается медицинское диагностика. Это — наш лучший результат за 15 лет, — рассказал министр общественной безопасности Евгений Савченко.