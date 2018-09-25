«Ура! Пошла жизнь!»: челябинцы сообщают, что из дворов начали вывозить мусор

25 Сент. 07:04 2018-09-25T07:04:13+03:00

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Много ли нужно человеку для счастья! В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» житель дома № 23 по улице Мира выложил фото приехавшего во двор мусоровоза. И подписал: «Ураааа! Пошла жизнь!»

В комментариях челябинцы отмечают, где еще наконец-то очистили мусорные контейнеры. Это ул. Первого спутника 15, ул. Мира 4 и т.д.

Но мусорный коллапс не прошел бесследно.

— На Жукова 9 тоже вывезли, но осталось много мелкого мусора, пропитанного протухшими нечистотами. Во дворе стоит запах. Надо бы смыть поливальной машиной. Иначе зараза, — пишет Раиса Харитонова.

Кроме того, люди интересуются, с какой периодичностью теперь будут вывозить мусор. Там, где опорожнили контейнеры несколько дней назад, они снова наполняются. Тем временем многие челябинские дворы до сих пор похожи на филиалы городской свалки.

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