2018-09-25T07:04:13+03:00
Общество

«Ура! Пошла жизнь!»: челябинцы сообщают, что из дворов начали вывозить мусор

Радостные вести обсуждают в соцсетях
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Мусоровоз, как праздник! Фото: vk.com/chel4m3Мусоровоз, как праздник! Фото: vk.com/chel4m3
Изменить размер текста:

Много ли нужно человеку для счастья! В группе «Подслушано ЧМЗ» в «ВКонтакте» житель дома № 23 по улице Мира выложил фото приехавшего во двор мусоровоза. И подписал: «Ураааа! Пошла жизнь!»

В комментариях челябинцы отмечают, где еще наконец-то очистили мусорные контейнеры. Это ул. Первого спутника 15, ул. Мира 4 и т.д.

Но мусорный коллапс не прошел бесследно.

— На Жукова 9 тоже вывезли, но осталось много мелкого мусора, пропитанного протухшими нечистотами. Во дворе стоит запах. Надо бы смыть поливальной машиной. Иначе зараза, — пишет Раиса Харитонова.

Кроме того, люди интересуются, с какой периодичностью теперь будут вывозить мусор. Там, где опорожнили контейнеры несколько дней назад, они снова наполняются. Тем временем многие челябинские дворы до сих пор похожи на филиалы городской свалки.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заморозки до -5 градусов начинаются в Челябинской области
«Трактор» сыграет с «Локомотивом» 27 сентября в Челябинске
ВТБ Медицинское страхование запускает многофункциональный онлайн-сервис «Личный кабинет»
В Челябинской области новоселье справят дольщики четырех проблемных домов
В Челябинске реку Миасс чистят впервые за 30 лет
Острая тема: на проблемы вывоза мусора в Челябинске направляется 89 миллионов рублей
Владимир Путин в октябре приедет в Ташкент
Гособвинителю не удалось вернуть Антона Бахаева в СИЗО
Из-за парты – на нары: школьнику из Челябинской области грозят 20 лет заключения за попытку сбыта наркотиков
Суд заставил чиновников из Челябинска заняться «убитой» дорогой
Жителей Челябинска приглашают бесплатно измерить сахар и научиться скандинавской ходьбе
Дело челябинского полицейского, убившего бывшую жену, передали в суд
В Челябинской области коммунальщикам запретили убивать безнадзорных животных на глазах горожан
Подросток без прав угробил друга, сев за руль иномарки в Челябинске
700 мероприятий, которые можно посетить бесплатно
Менять Конституцию или действительность? Жители Челябинска говорят о расхождении главного документа страны с нашей жизнью