Мусорный коллапс в Челябинске: по просьбе губернатора в город идет техника из других городов

25 Сент. 10:49 2018-09-25T10:49:25+03:00

В город идут мусоровозы из других муниципалитетов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Речь - только о резервных мусоровозах, не в ущерб жизни тамошним жителям

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился привлечь мусоровозы из других муниципалитетов. Важно оперативно решить проблемы с вывозом мусора в Челябинске.

Во вторник, 25 сентября, в помощь городским властям придут 15 мусоровозов из Миасса, Пласта, Южноуральска, Озерска и Еманжелинска.

Но если спецтехника стягивается в Челябинск, не начнутся ли проблемы с вывозом мусора в других территориях?

— Речь идет о привлечении резервной техники. Работа должна быть логистически выстроена, на вывозе мусора в других территориях ситуация в худшую сторону отразиться не должна, — сообщил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь губернатора Дмитрий Федечкин.

Мусорный коллапс в большом городе возник на прошлой неделе, когда часть перевозчиков прекратила исполнять свои обязанности по вывозу мусора. По их словам, удлинившееся после закрытия городской свалки транспортное плечо до полигона в Полетаево невыгодно по существующим тарифам.

Челябинску утонул в мусоре. Особенно тяжело жителям Калининского района, чьи контейнерные площадки обслуживают саботирующие компании. Глава города Евгений Тефлетев ввел режим повышенной опасности. Районам выделено 14 млн руб для ликвидации стихийных свалок.

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