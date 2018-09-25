2018-09-25T11:05:05+03:00
Общество

Как в Челябинской области поддержат людей старшего поколения: что предстоит поправить в законах

Предложения губернатора Бориса Дубровского рассмотрят депутаты ЗСО
Ольга АНТОНОВА
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По инициативе губернатора правительство региона внесло на утверждение Заксобрания изменения в некоторые законы для улучшения соцподдержки пожилых землков.

Важно, что после изменения пенсионного законодательства южноуральцы будут пользоваться льготами: женщины - с 55 лет, мужчины — с 60 лет.

Льготой по транспортному налогу воспользуется большее число пожилых автовладельцев. Дубровский поручил распространить льготную ставку уплаты налога для авто с двигателем до 180 лошадиных сил (пока - до 150 л/с). Планируется сохранить льготу по газификации и преимущества при оплате проезда в электричках.

Поправки рассмотрят депутаты ЗСО на заседании 27 сентября.

— Важно гарантировать уровень соцподдержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Жительницы нашей области при достижении 55 лет и жители в возрасте 60 лет получали льготы, положенные людям этих возрастов сегодня. Бюджет Челябинской области социально ориентирован. Для обеспечения мер соцподдержки у нас есть возможности, — подчеркнул Борис Дубровский.

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