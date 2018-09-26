Активисты Челябинска просят Кремль спасти Тургояк

26 Сент. 14:02 2018-09-26T14:02:27+03:00

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Обеспокоенные бурным строительством дороги и коттеджей на берегу заповедного озера Тургояк, активисты организации «Гражданский патруль» намерены добиться для него федерального охранного статуса.

— Территория вокруг озера и само озеро страдают от воздействия хозяйствующих субъектов и обычных туристов. Тонны мусора, слив канализации, катание на моторках, туалеты на льду, вырубку леса, строительство дороги по берегу и незаконное изменение рельефа. За охрану памятника природы отвечают минэкологии, Гослесфонд, Биосферный резерват и другие. Но у семи нянек дитя, как всегда, без глазу, — сообщила экоактивист Анна Сизова.

Природоохранная политика в регионе выстроена в угоду арендаторам. Они должны следить за порядком. Но арендованный участок не только вычищается: его асыальтируют, застраивают банями, мангалами, причалами, домами.

— Гибнущий Тургояк можно спасти только заповедным статусом, — уточнила Сизова.

В среду, 26 сентября, активисты «Гражданского патруля» отправили в минэкологии РФ письмо с просьбой присвоить Тругояку статус памятника природы федерального значения.

Так изуродовали берег Тургояка незаконным строительством. Фото: группа "Гражданский патруль" vc.com

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