Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Средства на запуск системы вызова экстренных служб выделены главой региона из областного бюджета. В пятницу, 28 сентября , министерством общественной безопасности области направлена заявка в Минкомсвязи. Система будет запускаться поэтапно, с 1 октября.
— Система-112 позволит каждому южноуральцу из любой точки области в считанные секунды выйти на связь с оперативными службами. Это очень важный фактор, потому что порой в чрезвычайных ситуациях счет времени идет на минуты, — подчеркнул Борис Дубровский.
С августа 2017 года в регионе Система-112 запущена в опытную эксплуатацию. То есть, в городе обрабатываются все реальные вызовы, поступающие по номеру 112. В среднем, в сутки обрабатывается до 1500 звонков, еженедельно около 10 тысяч обращений и до 40 тысяч в месяц. Следующий этап — запуск системы на всю область.
Для подготовки кадров новой службы губернатором выделены средства всем районам для комплектования 210 ставок операторов Системы-112. Сейчас штат операторов системы — 247 человек. Они работают круглосуточно, в три смены.
К 28 декабря планируется ввести Систему-112 по всей области.