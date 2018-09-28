Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме

СЕГОДНЯ 11:27 2018-09-28T11:43:25+03:00

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Есть в селе Аргаяш странный дом. Одна половина крепкая и ухоженная. А вторая стоит без окон, внутри — разгром, хозяин совсем не хочет наводить там порядок. И очень скоро будет вынужден поплатиться за это рублем, сообщает пресс-служба Госжилинспекции по Челябинской области.

— Сотрудники Жилинспекции один раз выдавали хозяину предписание привести свою половину в порядок. Однако сделано ничего не было. Из-за это жильцы второй половины также могут лишиться жилья, ведь дом не ровен час просто развалится, — замечают в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Госжилинспекции по Челябинской области.

На днях жилищные ревизоры в который раз выезжали на место с проверкой. Лучше в доме не стало. Хозяину дали месяц, чтобы прибраться и сделать ремонт. Если он не приложит усилия к восстановлению своей половины, то его оштрафуют.

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