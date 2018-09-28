2018-09-28T12:29:25+03:00
Общество

В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков

30 сентября в ледовом дворце пройдет день открытых дверей
Алексей МИКУШИН
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Спортивная школа имени шестикратной олимпийской чемпионки Лидии Скобликовой объявляет дополнительный набор детей в группу начальной подготовки. Если вашему ребенку от 7 до 12 лет, берите теплую одежду и смело отправляйтесь в это воскресенье, 30 сентября, в ледовый дворец «Уральская молния».

В этот день на Семейном сеансе массового катания пройдет большой спортивный праздник. Детишкам вместе с мамами и папами предложат поучаствовать в эстафетах, веселых стартах, забегах на 50 метров и в спортивной викторине.

Самым ловким и быстрым детям тренеры спортивной школы предложат записаться в группу начальной подготовки по скоростному бегу на коньках. Всех победителей и призеров наградят грамотами и медалями.

Спортивный праздник в ЛД «Уральская молния пройдет 30 сентября с 12.00 до 13.00 (прокат коньков — 100 рублей).

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