2018-09-28T12:57:28+03:00
Общество

Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске

А всего их в городе три
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Чем раньше выявят ВИЧ, тем больше шансов не допустить развития СПИДа.Чем раньше выявят ВИЧ, тем больше шансов не допустить развития СПИДа.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Новый кабинет профилактики ВИЧ, открытый центром «Есть мнение», теперь работает на улице Курчатова, 26. Любой желающий может бесплатно, быстро и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Ответ вам выдадут через 15 минут, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— Мы ждем челябинцев после пяти часов вечера, после работы. Для прохождения теста не нужны документы. Если тест покажет положительный результат, то пройти дообследование человек сможет в областном центре СПИДа, — говорит директор НИЦ «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Также кабинеты анонимного тестирования на ВИЧ работают и в других районах города.

НА ЗАМЕТКУ

Где сдать экспресс-анализ в Челябинске

1. Открытый кабинет профилактики ВИЧ, ул. Курчатова, 26 (2 этаж) с 17.00 до 22.00 часов по вторникам и пятницам.

2. Кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, поликлиника № 8, пр. Ленина, 3 (2 этаж) с 08.00 до 15.00 по будням.

3. Кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, медицинский центр «НаркологиЯ», ул. Хариса Юсупова, 62, круглосуточно в любой день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинске появится «тринадцатый» троллейбус
Стало известно, когда в Челябинске включат отопление
В «Уральской молнии» юных челябинцев запишут в бесплатную секцию коньков
Так пойди же, приберись: жителю Челябинской области грозит штраф за беспорядок в доме
Экстренная служба 112: в Челябинской области система заработает с 1 октября
Число пользователей личного кабинета Tele2 за полгода выросло на треть
В Челябинске возбуждено дело против директора детского садика
Подробности смертельного ДТП на М-5: виноват автовоз
Мусорный скандал в Челябинске: губернатор Дубровский начал рабочий день на полигоне в Полетаево
Ольгу Бузову затравили за футболку с челябинским «Трактором»
Пробка на М-5: под Усть-Катавом случилось смертельное ДТП
В Челябинской области могут собирать мобильники и АЭС
Тайна долголетия: житель Челябинской области отметил 106й день рождения
Армейский набор: губернатор утвердил состав призывных комиссий Челябинской области
В Златоусте откроется МФЦ для предпринимателей
«Позолоти ручку»: в Челябинске гадалку отправили в колонию
В Челябинской области будет полностью газифицировано еще одно село
Не забудьте зонтики: в Челябинске нагрянул первый осенний холод
Волонтеры-медики устроили субботник в маленьком селе на юге Челябинской области
В Челябинске за 8,5 миллионов отремонтируют сколы на фасаде Заксобрания
В Челябинске мобильный офис МФЦ откроется в ТРК «Родник»
В Кургане призывают подать в суд на дочь экс-депутата, которая шьет кукол вуду
«Го, пацаны»: в Кургане расписали электрощитки в молодежном стиле
Осеннее обострение: в Челябинске странные личности пристают к девушкам и детям
Не дожали: «Трактор» в Челябинске с минимальным счетом уступил «Локомотиву»
Жительница Кургана стала случайным свидетелем преступления и в одиночку задержала преступника