Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-28T12:57:28+03:00

Чем раньше выявят ВИЧ, тем больше шансов не допустить развития СПИДа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

А всего их в городе три

Изменить размер текста: A A

Новый кабинет профилактики ВИЧ, открытый центром «Есть мнение», теперь работает на улице Курчатова, 26. Любой желающий может бесплатно, быстро и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Ответ вам выдадут через 15 минут, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.

— Мы ждем челябинцев после пяти часов вечера, после работы. Для прохождения теста не нужны документы. Если тест покажет положительный результат, то пройти дообследование человек сможет в областном центре СПИДа, — говорит директор НИЦ «Есть мнение» Юрий Авдеев.

Также кабинеты анонимного тестирования на ВИЧ работают и в других районах города.

НА ЗАМЕТКУ

Где сдать экспресс-анализ в Челябинске

1. Открытый кабинет профилактики ВИЧ, ул. Курчатова, 26 (2 этаж) с 17.00 до 22.00 часов по вторникам и пятницам.

2. Кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, поликлиника № 8, пр. Ленина, 3 (2 этаж) с 08.00 до 15.00 по будням.

3. Кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, медицинский центр «НаркологиЯ», ул. Хариса Юсупова, 62, круглосуточно в любой день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351) 265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.