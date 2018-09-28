Новый пункт бесплатного анонимного тестирования на ВИЧ открыли в Челябинске
Новый кабинет профилактики ВИЧ, открытый центром «Есть мнение», теперь работает на улице Курчатова, 26. Любой желающий может бесплатно, быстро и анонимно пройти экспресс-тест на ВИЧ. Ответ вам выдадут через 15 минут, сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области.
— Мы ждем челябинцев после пяти часов вечера, после работы. Для прохождения теста не нужны документы. Если тест покажет положительный результат, то пройти дообследование человек сможет в областном центре СПИДа, — говорит директор НИЦ «Есть мнение» Юрий Авдеев.
Также кабинеты анонимного тестирования на ВИЧ работают и в других районах города.
НА ЗАМЕТКУ
Где сдать экспресс-анализ в Челябинске
1. Открытый кабинет профилактики ВИЧ, ул. Курчатова, 26 (2 этаж) с 17.00 до 22.00 часов по вторникам и пятницам.
2. Кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, поликлиника № 8, пр. Ленина, 3 (2 этаж) с 08.00 до 15.00 по будням.
3. Кабинет анонимного тестирования на ВИЧ, медицинский центр «НаркологиЯ», ул. Хариса Юсупова, 62, круглосуточно в любой день.
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