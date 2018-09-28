Мусорный скандал в Челябинске: губернатор потребовал перерасчета для челябинцев за неоказанную услугу

28 Сент. 19:09 2018-09-28T23:11:08+03:00

Вот так к понедельнику должны выглядеть все контейнерные площадки Челябинска. Фото: cheladmin.ru

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В пятницу, 28 сентября, губернатор Борис Дубровский провел закрытое совещание по теме ликвидации стихийных свалок в Челябинске. Мусорный коллапс должен быть ликвидирован к 1 октября. Дубровский обвинил в саботаже перевозчиков-бунтовщиков: решение о закрытии свалки возникло не накануне.

— Обратной дороги нет: свалка закрыта Те подрядчики, кто в одностороннем порядке отказались вывозить мусор на новый полигон, проявили себя как социально безответственный бизнес. Правоохранительные органы должны дать оценку произошедшему, — заявил Дубровский.

Напомнии, что уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

От городских властей Дубровский потребовал перерасчет услуги за вывоз мусора: он вывозился несвоевременно и некачественно.

— Собираемость средств за услугу в Челябинске — 92%. Люди в городе живут ответственные. Я буду неприятно удивлен, если они получат квитанции без перерасчета, — сказал Дубровский.

В мэрии утверждают, что сейчас в городе в две смены работает достаточное количество техники. В понедельник в Челябинск придут еще 20 мусоровозов: они будут работать в городе на постоянной основе.

А пока контейнерные площадки на Северо-Западе Челябинска походи на горы мусора. Вот горожане и гадают: справятся власти с бардаком в два дня или нет.

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