Журналистка, пропавшая по дороге из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась

28 Сент. 21:09 2018-09-28T21:23:18+03:00

Журналистка Ирина Крючкова нашлась. Ей ничего не угрожает. Фото: личная страничка героя публикации в соцтетях.

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В среду, 26 сентября, в 15.00, редактор челябинского выпуска сайта «Знак.ком» Ирина Крючкова выехала из Екатеринбурга в Челябинск. Было известно, что она воспользовалась услугами сайта Бла-бла кар по поиску попутчиков. Однако, в Челябинск она в назначенное время не вернулась.

Ее телефон был дважды запеленгован мобильным оператором в нашем городе. Администрация сайта Бла-бла кар сообщила, что Ирина отказалась ехать в их машине с попутчиками, была в плохом настроении. Могла поехать на попутке. В дороге Ирина позвонила знакомой, с которой у нее была назначена встреча. Сказала, что поссорилась с водителем из-за места высадки. Было слышно, что водители ей грубо отвечал.

Больше ни с кем на связь Ирина не выходила. Мобильник был отключен. Позже телефон и некоторое личные вещи Крючковой нашла незнакомая женщина в Челябинске.

Родственники и коллеги Ирины три дня не находили себе места.К поискам подключилась полиция Екатеринбурга и Челябинска. В соцсетях множились посты об исчезновении журналистки.

Только что стало известно, что Ирина нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает. Вот что пишут коллеги Крючковой: «Это не криминальная история. Публикации и шумиха помогли ее найти. Спасибо всем, кто написал об исчезновении или сделал репост».

Подробности пока неизвестны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, Ирина разыскана оперативниками в Челябинске. Сейчас с ней работают сотрудники полиции.

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