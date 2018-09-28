Журналистка, пропавшая по дороге из Екатеринбурга в Челябинск, нашлась
В среду, 26 сентября, в 15.00, редактор челябинского выпуска сайта «Знак.ком» Ирина Крючкова выехала из Екатеринбурга в Челябинск. Было известно, что она воспользовалась услугами сайта Бла-бла кар по поиску попутчиков. Однако, в Челябинск она в назначенное время не вернулась.
Ее телефон был дважды запеленгован мобильным оператором в нашем городе. Администрация сайта Бла-бла кар сообщила, что Ирина отказалась ехать в их машине с попутчиками, была в плохом настроении. Могла поехать на попутке. В дороге Ирина позвонила знакомой, с которой у нее была назначена встреча. Сказала, что поссорилась с водителем из-за места высадки. Было слышно, что водители ей грубо отвечал.
Больше ни с кем на связь Ирина не выходила. Мобильник был отключен. Позже телефон и некоторое личные вещи Крючковой нашла незнакомая женщина в Челябинске.
Родственники и коллеги Ирины три дня не находили себе места.К поискам подключилась полиция Екатеринбурга и Челябинска. В соцсетях множились посты об исчезновении журналистки.
Только что стало известно, что Ирина нашлась. Она жива, ей ничего не угрожает. Вот что пишут коллеги Крючковой: «Это не криминальная история. Публикации и шумиха помогли ее найти. Спасибо всем, кто написал об исчезновении или сделал репост».
Подробности пока неизвестны. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области, Ирина разыскана оперативниками в Челябинске. Сейчас с ней работают сотрудники полиции.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351)265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06