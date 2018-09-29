На Южный Урал надвигается мощный шторм

СЕГОДНЯ 08:49 2018-09-29T08:49:23+03:00

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По данным, синоптиков погода резко ухудшится в субботу 29 сентября. Ожидается дождь и усиление ветра до 20−25 метров в секунду. МЧС региона рекомендует жителям области проявлять внимательность. Непогода продлится весь день и может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций

— Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, — сообщает ведомство.

В выходные будет до 15 градусов тепла. В понедельник вечером столбик термометра упадет до нуля.

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