На Южный Урал надвигается мощный шторм
По данным, синоптиков погода резко ухудшится в субботу 29 сентября. Ожидается дождь и усиление ветра до 20−25 метров в секунду. МЧС региона рекомендует жителям области проявлять внимательность. Непогода продлится весь день и может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций
— Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач. Прогнозируется увеличение количества ДТП и появление заторов на дорогах, — сообщает ведомство.
В выходные будет до 15 градусов тепла. В понедельник вечером столбик термометра упадет до нуля.
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