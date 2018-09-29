Занимательная химия: у жителей Катав-Ивановска из кранов потекла розовая вода

29 Сент. 11:03 2018-09-29T11:03:27+03:00

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Казалось бы, переживших землетрясение жителей Катав-Ивановска, уже ничем не удивишь. Однако, утром 29 сентября горожане не поверили своим глазам. В их квартирах из водопроводных кранов неожиданно полилась ярко-розовая вода.

Перепуганные катавивановцы активно выкладывают фото и видео гламурной водицы в социальные сети.

— Сегодня, утром из холодного крана бежит крашенная вода. Что делать если она попадет в пищу? — спрашивает Егор Дорофеев — автор одного из видеороликов.

Пользователи социальных сетей предположили, что это марганцовка.

Между тем специалисты советуют не паниковать. По их мнению цвет фламинго водопроводная вода чаще всего приобретает из-за несвоевременного ремонта встроенных водонагревателей. Опасности для здоровья она не несет. Но пить и мыться в ней все же не рекомендуется.

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