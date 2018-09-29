2018-09-29T14:33:35+03:00
Спорт

На матче «Трактора» с «Динамо» пенсионерам сделают скидки и вручат подарки

1 октября на домашней игре черно-белых пройдут акции, посвященные Дню пожилого человека.
Алексей МИКУШИН
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Видеопоздравление бабушкам и дедушкам, выступление группа супер-бабушек «Бабочки», ретро-музыка в перерывах встречи, праздничные открытки с логотипом «медведей» на адрес своим родным и близким… И это только часть из того, что болельщикам приготовил «Трактор» к Дню пожилого человека.

— Первого октября отмечается День добра и уважения — международный день пожилых людей. И в этот понедельник клуб поздравит всех пенсионеров с этим праздником на матче «Трактор» — «Динамо», — сообщили в пресс-службе клуба.

Главный сюрприз праздника — пенсионеры могут пригласить своих детей и внуков и подарить им максимальную скидку в 50 процентов на билет! При предъявлении удостоверения пенсионер, как обычно, сможет купить билет за половину стоимости, но при этом по такой же скидке приобрести билет для своих детей и внуков. Есть предложение и для владельцев пенсионных абонементов скидку они могут подарить пяти членам семьи. Стартует продлится до начала матча «Трактор» — «Динамо» 1 октября (до 19.00).

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