В Челябинской области «легковушка» протаранила забор и вырвала из земли деревья
Смертельное ДТП произошло утром 29 сентября в Миассе. Автомобиль ВАЗ-2112 по неизвестным причинам вылетел с дороги на улице 8 Марта. «Легковушка» протаранила металлический забор и с корнем вырвала несколько деревьев попавшихся на пути. После чего автомобиль перевернулся. От ударов передняя часть машины сплющило в гармошку.
За рулем в момент аварии находился 19-летний водитель. Пассажиров в салоне не было. Парень получил смертельные травмы и скончался до приезда спасателей.
— Тело погибшего из покореженного автомобиля пришлось извлекать при помощи специальных инструментов, — сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.
Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
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