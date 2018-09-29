В Челябинской области «легковушка» протаранила забор и вырвала из земли деревья

29 Сент. 15:29 2018-09-29T15:29:30+03:00

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Смертельное ДТП произошло утром 29 сентября в Миассе. Автомобиль ВАЗ-2112 по неизвестным причинам вылетел с дороги на улице 8 Марта. «Легковушка» протаранила металлический забор и с корнем вырвала несколько деревьев попавшихся на пути. После чего автомобиль перевернулся. От ударов передняя часть машины сплющило в гармошку.

За рулем в момент аварии находился 19-летний водитель. Пассажиров в салоне не было. Парень получил смертельные травмы и скончался до приезда спасателей.

— Тело погибшего из покореженного автомобиля пришлось извлекать при помощи специальных инструментов, — сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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