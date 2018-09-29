Курганская учительница после уроков переодевается в костюм Супермена

29 Сент. 17:19 2018-09-29T17:19:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Педагог одной из школ города Шумиха Курганской области 23-летняя Лукерья Терентьева преподает ОБЖ. Днем она учит детей основам безопасности жизни, а вечером перевоплощается в супергероев. Любимый образ Лукерьи Супергерл. Это сестра Супермена, которая всех спасает и защищает.

Костюмы знаменитых персонажей девушка шьет сама. Лукерья уже несколько лет увлекается комиксами и косплеем — посещает аниме-фестивали и участвует в тематических фотосессиях.

Бывает, что сказка воплощается в жизнь, и тогда костюмы помогают совершать добрые дела. Однажды, например, Лукерья собрала друзей и приехала в собачий приют. Супергерои сфотографировались со всеми бездомными питомцами, чтобы привлечь внимание будущих усыновителей.

Впрочем, косплей не единственное хобби молодого педагога.

«Лукерья Терентьева серьезно увлекается астрономией и даже самостоятельно разработала проект мобильного планетария, который планирует представить на образовательном форуме «Утро — 2018», — пишет об учителе ОБЖ местная газета «Наша Шумиха».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06