Курганская учительница после уроков переодевается в костюм Супермена
Педагог одной из школ города Шумиха Курганской области 23-летняя Лукерья Терентьева преподает ОБЖ. Днем она учит детей основам безопасности жизни, а вечером перевоплощается в супергероев. Любимый образ Лукерьи Супергерл. Это сестра Супермена, которая всех спасает и защищает.
Костюмы знаменитых персонажей девушка шьет сама. Лукерья уже несколько лет увлекается комиксами и косплеем — посещает аниме-фестивали и участвует в тематических фотосессиях.
Бывает, что сказка воплощается в жизнь, и тогда костюмы помогают совершать добрые дела. Однажды, например, Лукерья собрала друзей и приехала в собачий приют. Супергерои сфотографировались со всеми бездомными питомцами, чтобы привлечь внимание будущих усыновителей.
Впрочем, косплей не единственное хобби молодого педагога.
«Лукерья Терентьева серьезно увлекается астрономией и даже самостоятельно разработала проект мобильного планетария, который планирует представить на образовательном форуме «Утро — 2018», — пишет об учителе ОБЖ местная газета «Наша Шумиха».
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