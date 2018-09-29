В Челябинской области автомобиль БМВ влетел под рейсовый автобус

29 Сент. 19:58 2018-09-29T19:58:32+03:00

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Авария произошла днем 29 сентября в Магнитогорске недалеко от поселка Цемзавод.

По словам очевидцев, водитель БМВ на повороте не справился с управлением и на большой скорости врезался в рейсовый автобус. Удар был такой силы, что иномарку протащило от переднего до заднего колеса автобуса. Судя по снимкам с места происшествия, восстановлению она не подлежит.

Известно, что в момент столкновения в общественном транспорте находились пассажиры. По предварительной информации все участники ДТП остались живы. Водителя БМВ спасла подушка безопасности. Информации о пострадавших пока нет.

В причинах и обстоятельствах аварии в настоящее время разбираются инспекторы ГИБДД.

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