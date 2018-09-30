В Челябинской области полицейские спасли на пожаре ребенка и его родителей

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-30T10:23:24+03:00

Все случилось ночью в Карталах во время патрулирования

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Карталинские полицейские сержант Михаил Бержицких и младший сержант Иван Аюпов вместе с двумя стажерами патрулировал свой участок. В частном секторе они увидели дым и пламя. Это горел гараж. С него огонь перекинулся на веранду дома.

— Хозяева спали и ничего не слышали. Им стали стучать в окна. Но реакции не было. Тогда младший сержант Аюпов проник в горящий дом через окно. В комнате он увидел маленького ребенка, взял и его и передал Михаилу Бержицких. В других комнатах спали двое взрослых. Иван разбудил их и помог им выбраться на улицу через окно, — рассказали в МО МВД России «Карталинский».

В это время стажеры подняли хозяев соседнего дома, который был в зоне огня.

Прибыли пожарные и уняли пламя и спасли дом. Однако огонь полностью уничтожил надворные постройки. Зато благодаря смелым полицейским обошлось без жертв.

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