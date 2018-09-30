Когда батареи в Челябинске станут теплыми

СЕГОДНЯ 10:54 2018-09-30T10:54:28+03:00

Как хорошо у батареи! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Куда звонить, если в квартире холодно

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По прежним нормативам, тепло дается, когда пять суток температура не поднималась выше +8 градусов.

— Сегодня для начала отопительного периода не нужно ждать пяти холодных дней, глава муниципалитета имеет право дать тепло в дома раньше. А соцучреждения могут обратиться в теплоснабжающую организацию, чтобы включили отопление до официального начала отопительного периода, — говорят в администрации губернатора Челябинской области.

С 1 октября в Челябинской области официально объявлен отопительный сезон. В ряде городов отопление уже дали в дома. Так решили местные главы. На очереди Челябинск, Миасс, Озерске. Здесь батареи потеплеют 1 октября. Старте отопительного сезона может задержаться в Магнитогорске, Троицке, там еще стоят теплые деньки.

Сразу дать тепло во все точки города невозможно: система заполняется этапами.

Если в заявленный срок в ваш дом не придет тепло, звоните в аварийную службу УЖКХ Челябинска: (351) 263-21-21.

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