2018-09-30T13:23:43+03:00
Общество

Общественники рассказали, как остановить стройку дельфинария в Челябинске

Куда обращаться с жалобами [ссылки]
Андрей СОКОЛОВ
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Дельфины должны жить на воле, - так считают авторы петиции.Дельфины должны жить на воле, - так считают авторы петиции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мы уже писали о проекте дельфинария с парковками, под который планируют вырубить участок городского бора и убрать газон на остановке ТРК «Родник» под парковку.

Этой проблемой вплотную занимаются общественники из организации «Гражданский патруль». На своей странице на сайте «ВКонтакте» они написали воззвание к челябинцам:

— Теперь важно донести наше несогласие с проектом до администрации. Для этого нужно:

• ознакомиться с проектом на сайте администрации г. Челябинска >>

• написать обращение на сайте администрации ЗДЕСЬ >>

• написать письмо в комитет по градостроительству (о том, что вы против вырубки деревьев и не хотите уничтожения газона под парковку) на адрес: guaig@arch74.ru

• прийти на публичные слушания 25 октября в 13:30 в Дом архитектора (пр. Ленина, 41А), возьмите с собой паспорт и приходите заранее.

• подпиcать петицию против строительства дельфинария ЗДЕСЬ >>

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