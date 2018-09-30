В Челябинске бездомный дворник и собака снимут угол

30 Сент. 17:56 2018-09-30T17:56:33+03:00

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Первой крик о помощи разместила у себя на страничке зоозащитница Елена Шевченко. Вот, что она написала:

— Около моей работы живет бомж Алексей и его собака Пальма, которую он слепым щенком подобрал в мусорном баке. Алексей — работающий бомж, с документами. Давно трудится дворником, живет в отсеке для сбора мусора 9-этажного дома. Начальство выгоняет его из этого жилища — не положено. У Алексея семьи нет. Только Пальма, которую он очень любит, и не жалеет денег на лечение: в прошлом году у Пальмы была операцию по удалению опухоли...

Алексей готов снимать комнату. Елена пишет, что доверять ему можно — он не пьет! На крайний случай, может кто-то пустит его в садовый дом сторожем на зиму.

КУДА ЗВОНИТЬ

Телефон Алексея 8-908-06-19-054.

Можно позвонить Елене Шевченко 8-922-01-57-579.