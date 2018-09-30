В Челябинске в городском бору рубят сосны
Сегодня на своих страницах в соцсетях Лев Владов опубликовал видео из Шершневского бора. Там он наткнулся на поляну, вокруг которой вырублены деревья.
На видео Лев говорит:
— Рассказываешь людям о том, что Челябинск это один из 19 городов-миллионников в Мире, где есть дикий бор. А сам гуляешь здесь и вдруг видишь: срубленные деревья аккуратно сложены и стоит табличка: «Внимание — идет лесоповал». В самом центре леса срублены здоровые деревья на лужайке. И непонятно зачем? Неужели под стройку чего-то? Но ведь это в самом центре бора, в глубине, в дали от дорог.
Лев Владов отметил на карте это место.
Вот, что люди пишут в комментариях:
— Никто их не рубил. После бурелома сложили в одном месте.
— Сухой лес пилят, сгоревший в 2010 году. Обратите внимание на спилы на стволах, там часть коры серая, значит дерево сухое уже было.
— Скорее всего, это санитарная вырубка.
Если это правда, то тогда можно рассчитывать, что на этом месте посадят новые деревья.
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В Челябинске рубят сосновый бор 2018.