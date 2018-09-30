В Челябинске отчитались: проблем с вывозом мусора больше нет
Региональный оператор «Центр коммунального сервиса» сегодня занимается вывозом мусора. В воскресенье директор Центра Алексей Бубнов сообщил журналистам канала Телефакт, что самый проблемный район в плане чистоты это — Калининский.
Большинство мусорных площадок здесь обслуживал перевозчик-бунтовщик «Горэкоцентр+», который отказался от вывоза после того, как мусор решено было транспортировать на полигон в Полетаево.
— Самая лучшая ситуация в Тракторозаводском районе, — сказал Бубнов.
Уже завтра, 1 октября, все мусорные баки Челябинска должны быть вычищены. Если в вашем дворе этого не случилось, звонить на горячую линию по номеру (351)777-08-08.
КСТАТИ
Журналист нашей газеты лично видели сегодня вечером переполненные площадки (она растеклись и воняют) по адресам:
- ул. Братьев Кашириных, 101, 101А
- ул. Братьев Кашириных, 97, 99, 99А
- ул. Чайковского, 183
Это фото сделано 30 октября во дворе домов ул. Братьев Кашириных, 101 и 101 аФото: Людмила СТЕПАШКИНА
Также жалуйтесь в районные администрации:
Курчатовская — 741 45 48;
Центральный — 263 30 04, 264 56 31;
Ленинский — 256 23 05;
Тракторозаводской — 775 30 39;
Советский — 237 26 23, 237 26 33;
Калининский — 791 94 10, 791 19 91;
Металлургический — 735 80 14.