Японию приглашают вложить деньги в Челябинскую область

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-02T16:01:25+03:00

Губернатор Борис Дубровский во время переговоров в Японии. Фото: министерство экономического развития Челябинской области.

Потенциал Южного Урала презентовали во время вита губернатора Бориса Дубровского в Страну Восходящего Солнца

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Презентацию инвестиционного потенциала Челябинской области в Токио провел лично губернатор Борис Дубровский. На мероприятии собрались представители более 40 японских компаний. Челябинская область стала одним из немногих регионов, которым удалось собрать такую обширную аудиторию.

— Один из ключевых проектов, на который делает ставку наш регион — это строительство высокоскоростной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». И мы заинтересованы в опыте японских компаний в этой сфере, — отметил Борис Дубровский в ходе презентации.

По данным министерства экономического развития Челябинской области, товарооборот региона с Японией в 2017 году составил $38,3 млн. (119,3% к аналогичному периоду 2016 года), в том числе: экспорт — $19,4 млн. (84,3%), импорт — $18,9 млн. (увеличился более чем в 2 раза).

Товарооборот области с Японией за I полугодие 2018 года составил $21,8 млн. (167% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт — $7,4 млн. (80,4%), импорт — $14,4 млн. (увеличился почти в 4 раза).