На челябинских газонах по ночам «вырастают» киоски с шаурмой

СЕГОДНЯ 04:29 2018-10-03T04:29:02+03:00

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На фоне аккуратной беленькой новостройки бросили уродливый «бункер», одновременно напоминающий гараж и сортир. Такое фото опубликовали в группе «Парковый Челябинск» во «ВКонтакте».

— Вот это было установлено ночью. Ночью! Прямо на газон! Скоро весь Парковый будет в незаконных шуармячных. А власти только разводят руками. Говорят: киоск не законный, нужно демонтировать. В общем бла-бла-бла! В Парковом так уже пару лет стоят киоски и работают, дожидаюся демонтажа! — возмутилась в соцсети Кристина Романова.

Кто-то написал: мол, а что такого, главное — чтобы шаурма вкусная была. Соседи по микрорайону тут же набросали массу доводов против таких киосков:

* уродливый вид;

* вредная еда, которая готовится с нарушением санитарных норм (нет ни воды, ни туалета) — отравиться запросто;

* эти киоски появляются незаконно: их владельцы не платят ни аренды, ни налогов;

* все свои отходы чудо-повара выливают прямо на газон;

* вокруг них мусор и грязь;

* некоторые еще и коптят, и воняют. К примеру, такой киоск стоит рядом с детсадом №18. Ветер уносит запах горелого масла прямо на детскую площадку.

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