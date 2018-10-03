Житель Магнитогорска не заплатил в кафе за обед для 20 человек

СЕГОДНЯ 04:28 2018-10-03T04:28:51+03:00

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Дело было так: мужчина заказал в банкетном зале поминальный обед на 20 персон. Покушали, значит, и пришло время платить. А заказчик говорит: ой, деньги дома забыл. Мол, одна нога тут, другая там. И оставляет в залог водительские права.

— Пропал… На звонки не отвечает. Общение происходим только через смс. Уже пятый день «кормит завтраками»! Возможно, в группе есть родственники, друзья или знакомые, которые могут повлиять на Александра, чтобы он оплатить счет, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» сотрудница кафе «Грильяж» Елена Запьянцева.

Она выложила фото должника и скрины смс-перепискки. Увы, надежды мало. Судя по ответам Александра, он и не собирался платить. То он пишет, что привезет деньги через час, то вот-вот скинет на карту, потом не может найти банкомат, задерживается на работе и т. д.

Среди подписчиков группы действительно нашелся знакомый должника.

— Ждите! Этот Александр на предыдущем месте работы назанимал у людей денег и бегает по съемным хатам, чтобы не отдавать, — написал пользователь соцсети с ником Trap Dealer.

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