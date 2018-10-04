2018-10-04T04:08:29+03:00
Общество

В Копейске из питомника снова сбежали волки

Местные боятся, что животные могут натворить дел
Ирина КАРЕЛИНА
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Беглянка волчица Юта. Фото: соцсетиБеглянка волчица Юта. Фото: соцсети
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В первый раз это случилось в июле. Житель поселка под Копейском обнаружил возле своего дома волчицу. Еле отловили. Оказалось, что она «домашняя», живет в питомнике. На людей, говорят, не бросается. Если ее не злить. Дело в том, что местная девушка попыталась отпугнуть ее лопатой, но в итоге ей самой пришлось убегать и прятаться в доме. А еще волчица пробралась в чужой огород и напала на гусей.

Хозяйка волчицы тогда извинилась и сказала, что животное сбежало совершенно случайно. Однако, на днях в соцсетях появилось сообщение об очередном побеге одного из ее питомцев.

— История повторилась! Хозяин волков относится к данной ситуации скептически, улыбается! У всех дети. У меня самого маленький ребенок, по улице как-то страшно гулять! Все соседи тоже стараются держать детей дома! — анонимно написал местный житель в группе «Копейск [В]Теме» во «ВКонтакте».

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