В Копейске из питомника снова сбежали волки

СЕГОДНЯ 04:08 2018-10-04T04:08:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В первый раз это случилось в июле. Житель поселка под Копейском обнаружил возле своего дома волчицу. Еле отловили. Оказалось, что она «домашняя», живет в питомнике. На людей, говорят, не бросается. Если ее не злить. Дело в том, что местная девушка попыталась отпугнуть ее лопатой, но в итоге ей самой пришлось убегать и прятаться в доме. А еще волчица пробралась в чужой огород и напала на гусей.

Хозяйка волчицы тогда извинилась и сказала, что животное сбежало совершенно случайно. Однако, на днях в соцсетях появилось сообщение об очередном побеге одного из ее питомцев.

— История повторилась! Хозяин волков относится к данной ситуации скептически, улыбается! У всех дети. У меня самого маленький ребенок, по улице как-то страшно гулять! Все соседи тоже стараются держать детей дома! — анонимно написал местный житель в группе «Копейск [В]Теме» во «ВКонтакте».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06