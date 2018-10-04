2018-10-04T11:00:50+03:00
Происшествия

Южноуралец попал под статью за «шпионскую» ручку

За продажу гаджета он заплатит штраф
Валентина ВАГАНОВА
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Ручки с видеокамерой и другие «шпионские» гаджеты можно использовать только спецслужбам или при наличии лицензии, которую дает ФСБ.Ручки с видеокамерой и другие «шпионские» гаджеты можно использовать только спецслужбам или при наличии лицензии, которую дает ФСБ.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Житель Кизильского района купил в интернете шариковую ручку для «спецагентов». В ее корпус встроена фото-видеокамера с микрофоном. «Шпионский» прибор он задумал перепродать подороже. Вот только ничего у него не вышло — полиция поймала.

Подобные гаджеты можно использовать только спецслужбам или при наличии лицензии, которую дает ФСБ. У героя этого материла, простого мужика из глубинки, ее, конечно, не было.

— Южноуральца осудили за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Он должен будет выплатить штраф в 8 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе областной прокуратуры.

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