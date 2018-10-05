В Челябинске сгорел остановочный комплекс, а горожане рады

СЕГОДНЯ 03:55 2018-10-05T03:55:11+03:00

Там стояли павильоны с игровыми автоматами

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ЧП произошло на Комсомольском проспекте. Пока не известно, было это случайное возгорание, или преднамеренный поджог.

— Игровые автоматы, которые были в павильонах на этой остановке, сожжены. Справедливость восторжествовала! На одно казино стало меньше, — написала Кристина Романова в группе «Парковый Челябинск» в «ВКонтакте».

Подписчики группы рассуждают: игровые автоматы — конечно, зло, но поджог — зло еще большее. Могли пострадать люди. Надо бороться с казино законными методами.

— Этот поджог явно не ради справедливости. Может, месть или помешали кому, — прокомментировала Екатерина Катина.

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